شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا: أردوغان ورط تركيا فى أزمات كبيرة مع دول الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن رجب طيب أردوغان تسبب فى أزمات كبيرة لتركيا مع دول الجوار، ففى الوقت الذى تعانى فيه تركيا من أزمة اقتصادية حادة تعانى تركيا من أزمة حادة مع معظم الدول العربية.

وأضاف أبو العلا لــ"الخليج 365"، أن الحرب التركية على سوريا لا يمكن اعتبارها بأى حال من الأحوال إلا غزو وهذا أمر مرفوض تماما فلا يمكن أن تقبل مصر بأى اعتداء على دول عربية، لافتا إلى أن أردوغان أوقف الحرب ضد سوريا بعد تهديد أمريكا بفرض عقوبات اقتصادية عليه.

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وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن المحكمة الجنائية الدولية لم تحرك ساكنا تجاه الحرب التركية على سوريا، لافتا إلى أنه يجب اتخاذ موقف قوى تجاه انتهاكات أردوغان.