"أحداث النهضة ومحاكمة 271 في قضية حسم 2 ولواء الثورة".. نشرة المحاكمات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تشهد المحاكم، اليوم الأربعاء، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، وتستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

إعادة محاكمة 6 متهمين في "أحداث النهضة"

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات اتهامات بتدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

الحكم على المتهمين بواقعة وفاة مواطن داخل قسم الجيزة

تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمها في طعون المتهمين من قسم شرطة الجيزة، على حكم سجنهم 3 سنوات، لاتهامهم بالتسبب في وفاة محتجز داخل ديوان القسم.

كانت النيابة أسندت للمتهمين في القضية التي وقعت أحداثها بشمال محافظة الجيزة خلال عام 2016 جرائم التعذيب وضرب أفضي إلى موت.

وشملت قائمة المتهمين في أمر الإحالة على أسماء 3 ضباط شرطة و3 أمناء من قوة قسم شرطة الجيزة.

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النقض تنظر طعون أعضاء أولتراس الأهلى على حكم حبسهم 3 سنوات

تنظر محكمة النقض اليوم الأربعاء، موضوع طعون أعضاء أولتراس الأهلى على حكم حبسهم 3 سنوات في قضية أحداث العنف التي شهدتها مباراة الأهلي والوداد.

وقبلت المحكمة طعون 5 من أعضاء مجموعة أولتراس الأهلي على حكم حبسهم في القضية.

وكانت محكمة جنح العامرية ثان، قضت بمعاقبة 98 متهمًا من أعضاء مجموعة أولتراس الأهلي بالحبس لمدة 3 سنوات مع تحديد ستة آلاف جنيه من أجل إيقاف التنفيذ بعد اتهامهم بأعمال الشغب.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على بعض من جماهير الأهلي في مباراة الوداد أثناء بطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يتم القبض على بعض عناصر المجموعة في مباراة أسيك ميموزا.

محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم 2 ولواء الثورة"

تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم/ 2 ولواء الثورة".

نسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية "حسم 2" اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة" عدة تهم منها؛ الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

أسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، كشفت عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءًا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة "حسم" الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.