ترامب يطلق مبادرة لجذب أصوات الأمريكيين السود في أتلانتا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيطلق مبادرة "أصوات السود لترامب" في أتلانتا، بهدف جذب أصوات أصحاب البشرة السمراء. وأضافت الحملة في بيان أن ترامب سيطلق تلك المبادرة في مركز جورجيا العالمي للمؤتمرات، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء. يشار إلى أن ترامب فاز بحوالي 8% من أصوات الأمريكيين السود في عام 2016، وعقد مؤخرا سلسلة من الأحداث الموجهة نحو جذب المزيد من الدعم من جانب الأمريكيين من ذوي الأصول الأفريقية.

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