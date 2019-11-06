مسؤولون أمريكيون: روسيا والصين ستسعيان للتدخل في الانتخابات الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قال مسؤولون أمريكيون الثلاثاء إن روسيا والصين ستسعيان للتدخل في الانتخابات الأمريكية.
وأوضح النائب العام ويليام بار، ووزير الدفاع مارك إسبر، والقائم بأعمال وزير الأمن الداخلي كيفين ماكالينان وغيرهم من كبار المسؤولين الأمريكيين في بيان مشترك: "ستسعى روسيا والصين وأطراف خارجية خبيثة أخرى للتدخل في عملية التصويت أو التأثير على رؤى الناخبين"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضاف البيان أن هيئات الحكومة الأمريكية تعمل مع جميع الولايات الـ 50 والأراضي الأمريكية وكذلك القطاع الخاص لتحديد التهديدات التي تواجه العملية الانتخابية.
وأضاف أنه لا يوجد دليل على تعطيل البنية التحتية للانتخابات في الوقت الحالي.
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