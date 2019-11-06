مقتل 15 شخصًا وجرح 4 فى هجوم مسلح بتايلاند

قتل 15 شخصا وجرح أربعة آخرون فى هجوم مسلح بجنوب تايلاند، حسبما ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع اليوم الأربعاء. وقال المتحدث كونجتشيب تانتراوانيت، إن عددا غير معلوم من المهاجمين المسلحين بقنابل يدوية وبنادق اقتحموا قرية وقتلوا 15 شخصا وجرحوا أربعة آخرين. وبنادق اقتحموا قرية وقتلوا 15 شخصا وجرحوا أربعة آخرين. وأضاف أن رئيس الوزراء، برايوت تشان أوتشا، أدان بشدة هذا الهجوم وأمر السلطات باعتقال المسلحين على وجه السرعة. على وجه السرعة. يذكر أن ثلاثة أقاليم فى أقصى جنوب تايلاند (يالا وناراثيوات وباتانى) تعانى من تمرد انفصالى. يشار إلى أن أغلبية سكان تايلاند من البوذيين، ولكن معظم السكان فى الجنوب من المسلمين، وقتل التمرد نحو سبعة آلاف شخص منذ عام 2004.

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