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مقتل وإصابة 19 شخصاً في هجوم مسلح بجنوب تايلاند

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قتل 15 شخصاً وجرح أربعة آخرون في هجوم مسلح بجنوب تايلاند، حسبما ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث كونجتشيب تانتراوانيت، إن عدداً غير معلوم من المهاجمين المسلحين بقنابل يدوية وبنادق اقتحموا قرية وقتلوا 15 شخصاً وجرحوا أربعة آخرين مساء الأربعاء.

وأضاف المتحدث، أن رئيس الوزراء، برايوت تشان أوتشا، أدان بشدة هذا الهجوم وأمر السلطات باعتقال المسلحين على وجه السرعة.

يذكر أن ثلاثة أقاليم في أقصى جنوب تايلاند (يالا وناراثيوات وباتاني) تعاني من تمرد انفصالي.
وقتل التمرد نحو سبعة آلاف شخص منذ عام 2004.

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