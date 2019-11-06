أميركا تؤكد التزامها بابرام اتفاق تجاري مع بريطانيا بعد تصريحات ترامب

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، التزام الولايات المتحدة وبريطانيا بالتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة ثنائية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد تصريحات مشككة للرئيس دونالد ترامب بإمكان التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.

وحذّر ترامب قبل أسبوع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن شروط اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي تشير إلى أنه "في ظل اعتبارات معينة لا يمكنك إقامة تبادل تجاري" مع الولايات المتحدة.

واستغل ترامب مشاركته المطولة عبر الهاتف في برنامج إذاعي لزعيم حزب بريكست نايجل فاراج الخميس، من أجل طرح وجهات نظره الجريئة قبل موعد الانتخابات المبكرة في بريطانيا في 12 ديسمبر.

وتهدد تصريحات ترامب بإلحاق الضرر بجونسون في بداية حملته الانتخابية، لما لها من تداعيات هائلة على مكانة بريطانيا المستقبلية في أوروبا وبقية العالم.

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وأفاد البيت الأبيض أن ترامب وجونسون أجريا مكالمة هاتفية الثلاثاء.

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وقال المتحدث جود ديري "أكد الزعيمان مجدداً التزامهما بتعزيز العلاقات الخاصة من خلال اتفاقية تجارة حرة ثنائية قوية بمجرد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".