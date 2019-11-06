مسؤولون أميركيون: روسيا والصين ستسعيان للتدخل في العملية الانتخابية

قال مسؤولون أميركيون، اليوم الأربعاء، إن روسيا والصين ستسعيان للتدخل في الانتخابات الأميركية.

وأوضح النائب العام ويليام بار، ووزير الدفاع مارك إسبر، والقائم بأعمال وزير الأمن الداخلي كيفين ماكالينان وغيرهم من كبار المسؤولين الأميركيين في بيان مشترك: "ستسعى روسيا والصين وأطراف خارجية خبيثة أخرى للتدخل في عملية التصويت أو التأثير على رؤى الناخبين"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

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وأضاف البيان أن هيئات الحكومة الأميركية تعمل مع جميع الولايات الـ 50 والأراضي الأميركية وكذلك القطاع الخاص لتحديد التهديدات التي تواجه العملية الانتخابية.

وأضاف أنه لا يوجد دليل على تعطيل البنية التحتية للانتخابات في الوقت الحالي.