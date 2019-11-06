الصين: لا يمكن التسامح مع العنف في هونج كونج

قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هان تشينج، إنه لا يمكن التسامح مع العنف في هونج كونج.

جاء ذلك في لقاء مع الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

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وأعاد هان التأكيد على ثقة بلاده في حكومة هونج كونج وشرطتها، مشيراً إلى أن مواصلة دعم حكومة هونج كونج يعد "أمراً محورياً".

من جانبها، قالت لام إن المهمة الرئيسية لحكومة هونج كونج هو استعادة النظام.

وأضافت أن حكومة هونج كونج عليها أيضاً التعامل مع مشكلات في الاقتصاد.