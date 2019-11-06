كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. هجوم بقنابل وبنادق في تايلاند وسقوط قتلى ومصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط 15 قتيلا، وأصيب 4 آخرون في هجوم شنه مسلحون في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بقنابل يدوية وبنادق.

وقالت وزارة الدفاع، إن هناك عدد غير معلوم من المسلحين اقتحموا أحدى القرى وشنوا هجوما كبيرا بالقنابل والبنادق، ما أسفر عن مقتل 15 شخص وإصابة 4 آخرين.