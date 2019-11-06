شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: العراق ولبنان يستحقان التخلص من تدخلات نظام خامنئي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو النظام الإيراني بتصدير الفساد على «شكل ثورة» إلى العراق ولبنان، معلنا مساندته الاحتجاجات العراقية واللبنانية ضد الهيمنة الإيرانية على بلديهما.

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وقال في تغريدةٍ على تويتر «الشعبان العراقي واللبناني يريدان عودة بلديهما، إنهما يكتشفان أن أعلى صادرات النظام الإيراني هي الفساد، متنكرا بشكل سيء على شكل ثورة».

وتابع «يستحق كل من العراق ولبنان أن يديروا شؤونهم الخاصة خالية من تدخل خامنئي».

واندلعت احتجاجات شعبية عارمة ضد الفساد والهيمنة الإيرانية في كل من لبنان والعراق، حيث دفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى الاستقالة، فيما تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بالاستقالة في حال وجود بديل، واعدا بتحقيق إصلاحات دستورية جذرية لنظام الحكم في العراق بعيدا عن أي تدخلات إقليمية.