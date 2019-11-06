أوضحت مصادر سياسيّة لصحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "فَتح الطرقات من قبل الجيش اللبناني أمس، جاء بناءً على قرار حاسم ونهائي، مع الإشارة إلى أنّ المواطنين فرضوا على الجيش حفظ الأمن واتخاذ هذه الخطوة، خصوصًا أنّه تبيّن أنّ استمرار إقفال الطرق كاد يؤدّي إلى مشاكل لا تُحمد عقباها".
وأوضحت أنّ "من هنا وخوفًا من انفجار الاحتقان الّذي كان سيحدث في الشارع، اتّخذ الجيش خطوته بفتح كلّ المعابر".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الشرق الأوسط: الجيش فتح الطرقات بناء على قرار حاسم ونهائي خوفا من انفجار الاحتقان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.