مصادر الشرق الأوسط: الجيش فتح الطرقات بناء على قرار حاسم ونهائي خوفا من انفجار الاحتقان

أوضحت مصادر سياسيّة لصحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "فَتح الطرقات من قبل ​الجيش اللبناني​ أمس، جاء بناءً على قرار حاسم ونهائي، مع الإشارة إلى أنّ المواطنين فرضوا على الجيش حفظ ​الأمن​ واتخاذ هذه الخطوة، خصوصًا أنّه تبيّن أنّ استمرار إقفال الطرق كاد يؤدّي إلى مشاكل لا تُحمد عقباها".

وأوضحت أنّ "من هنا وخوفًا من انفجار الاحتقان الّذي كان سيحدث في الشارع، اتّخذ الجيش خطوته بفتح كلّ المعابر".