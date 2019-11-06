السيادي السوداني: متمسكون بما تم التوافق حوله في إعلان جوبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المجلس السيادي السوداني والجبهة الثورية عن تمسكهما بما تم التوافق حوله بإعلان جوبا الذي نص على إرجاء المجلس التشريعي وتعيين الولاة إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام مع الحركات المسلحة.



وقال عضو المجلس السيادي الفريق ركن شمس الدين الكباشي في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" إن "جميع مؤسسات الحكومة الانتقالية ملتزمة ومتمسكة بما تم التوافق حوله بإعلان جوبا الذي تم توقيعه في ١١ سبتمبر/أيلول، والذي نص على إرجاء تشكيل المجلس التشربعي إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام مع الحركات المسلحة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الجبهة الثورية عن رفضها لأي محاولة من طرف واحد لخرق اتفاق إعلان جوبا لإجراءات بناء الثقة والتمهيد للتفاوض، واعتبرت أي تنصل من هذا الاتفاق من شأنه العودة إلى سياسة النظام البائد المتمثلة في نقض العهود والمواثيق.

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وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية إنهم متمسكون بإعلان جوبا، خصوصاً ما ورد في المادة ج (٣) التي نصت على إرجاء تكوين المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات لحين الوصول إلى اتفاق سلام، وإن الجبهة الثورية ملتزمة ببذل أقصى جهد للتوصل إلى اتفاق سلام في المواقيت المتفق عليها.

وطالبت الجبهة الثورية من حكومة السودان "وهي الطرف الذي وقع معنا، وهو الطرف الذي سوف نتفاوض معه لتحقيق السلام" بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وعدم تعريض عملية السلام الجارية الآن إلى أي هزة "تعكر صفو الأجواء وتخلق حالة من عدم الثقة تؤخر من الوصول إلى سلام بلادنا في أمسّ الحاجة إليه".