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الجيش التايلاندي يعلن مقتل 15 شخصا في هجوم جنوبي البلاد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 15 شخصا على الأقل في هجوم يشتبه أنه لمتمردين في جنوب تابلاند المضطرب، في حصيلة هي الأعلى منذ سنوات.

وأفاد المتحدث باسم الجيش التايلاندي براموت بروم-ان، بأن 12 شخصا قتلوا في موقع الهجوم، وقضى إثنان في المستشفى لاحقا، وواحد توفي هذا الصباح" متأثرا بجروحه.

ويشهد جنوب تايلاند الذي تعيش فيه غالبية من المالاي تمردا داميا أدى في السنوات الـ15 الأخيرة إلى مقل 7 آلاف شخص، معظمهم من المدنيين.

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