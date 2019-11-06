شكرا لقرائتكم خبر عن قاض منشق عن الإخوان: عناصر التنظيم يقدسون المرشد.. ويريدون الاستئذان فى التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد أبو هاشم القاض المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يقدسون قياداتهم وعلى رأسهم المرشد، لدرجة أنهم يريدون الاستئذان فى التنفس.

وقال "أبو هاشم": "المرشد هو من يحدد جنس الكائنات الإخوانية ذكرانًا و إناثا ، و له متى شاء أن يجعل الإناث ذكورا و الذكور إناثا أو يبدلهم بالقبل أدبارا".

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وانتقد أبو هاشم إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا: "قنوات الإخوان ما هى إلا الستار الذى تعمل من خلاله أجهزة استخباراتية خارجية للقوى الدولية المعادية للأمة العربية وفى القلب منها مصر، من أجل خلق الصراعات والفتن والأزمات داخل دول المنطقة العربية بهدف إعادة رسم خارطة شرق أوسط جديد تخدم مصالحها الإمبريالية .

ودعا عماد أبو هاشم، جامعة الدول العربية من خلال أجهزتها ومنظماتها المعنية أن تتحمل مسئوليتها التاريخية فى التصدى للهجمات الشرسة الممنهجة التى تشنها تلك القنوات على الدول العربية شعوبا وحكومات، واتخاذ ما يلزم فى إطار السبل المتاحة التى تكفلها الأعراف والقوانين الدولية المستقرة لمواجهة حكومات الدول التى تمنح التراخيص لمثل تلك القنوات أو تسمح لها بالبث أو العمل من داخل أراضيها أو تلك التى تمولها أو تديرها وكذلك ملاحقة المتورطين فى ارتكاب جرائم من بين العاملين بها أو القائمين على إدارتها عملاً بالقوانين المحلية السارية فى الدول التى يختص قضاؤها بمحاسبتهم وفقًا لقواعد القانون الدولى الخاص .