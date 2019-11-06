شكرا لقرائتكم خبر عن طارق فهمى: تواصل افتتاح السيسى لمشروعات قومية تكذيب عملى لشائعات الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى افتتاح المشروعات القومية، بمعدل افتتاح مشروع كل أسبوع، تكذيب عملى لما تطلقه قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، والإعلام المعادي لمصر" هكذا علق الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على افتتاح السيسى عدد من المشروعات التنموية، فى نطاق محافظتى السويس وجنوب سيناء، وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.

وقال "فهمى" فى تصريحات لـ"الخليج 365": "نعتبر افتتاح المشروعات المتتالية بصورة دورية، دليلا قوية ورسالة من الرئيس السيسى ذاته لجموع المواطنين بأن مصر لديها القدرة على الإنجاز ونقل البلد لحالة أفضل مما كانت عليه".

وأشار "فهمى" إلى أن افتتاح المشروعات يحقق إيجابيات كثيرة، كتوفير فرص العمل، وارتفاع معدل التنمية بالمحافظات، كما أنه يؤكد للجميع قدرة الدولة على الاستمرار فى تحقيق نجاحات بالقطاعات المختلفة، موضحا أن المواطن البسيط أصبح يستشعر بعوائد افتتاح المشروعات القومية إذ سجلت الأسعار انخفاضا ملحوظا فى أسعار المواد الغذائية، كما يوجد توقعات بانخفاض "الحديد والاسمنت" فكل مثل هذه الأمور تحققت بفضل افتتاح المشروعات وتوجيهات الرئيس السيسى.

وتابع :" فى تقديرى الشخصى أن أفضل رد على الخطاب الملون والقنوات المعادية ومنابر الإخوان، هو استمرار الدولة فى افتتاح مشروعات، والاستمرار فى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحمل تبعياته"

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وأوضح أنه بجانب الإنجازات والمشروعات والعمرانية والقومية، والجولات التى يقوم بها الرئيس السيسى نحتاج أن تُنقل وسائل الاعلام المختلفة رسائل السيسى للمواطنين، وأن يتم تغيير الصورة النمطية للمواطن البسيط، مشيرا إلى أن الإعلام المصرى قد نجح خلال الفترة الماضية فى القيام بدوره إزاء انجازات الدولة المختلفة".

وتابع :" لابد من مجابهة الاعلام الإخوانى، عن طريق بث رسائل مباشرة تتضمن إنجازات الدولة المصرية، ليتم تكذيب عملى وعلى أرض الواقع لكل الشائعات التى يبثونها من حين لآخر"، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم شرعية "الإنجاز" والتى تعنى أن كل مشروع مربوط بخطة زمنية معينة.

وأشار إلى أن افتتاح الرئيس السيسى المشروعات على الهواء، رسالة واضحة للمواطنين بأن الدولة المصرية لديها إصرار على التحول الاقتصادى القوى، موضحا أن خلال الأيام القليلة الماضية هناك 4 تقارير صادرة عن مؤسسات تنصيف دولية اشادت بالتجربة الاقتصادية المصرية.

وأكد أن تجربة الاصلاح الاقتصادى المصرى، بدأت تجنى ثمارها، مضيفًا :" واعتقد ان هذه سيكون على تداعيات على السياسات النقدية لمصر، مما يزيد من التحسن الاقتصادى بشكل أكبر".