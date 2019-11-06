وزير الخارجية يبحث مع السيناتور الجمهوري "ليندسي جراهام" العلاقات بين الدولتين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية سامح شكري مع السيناتور الجمهوري "ليندسي جراهام" رئيس اللجنة القضائية ورئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مجمل جوانب العلاقات الاستراتيجية بين الدولتيّن، والتي تتطلب مواصلة الدعم الأمريكي لمصر لتمكينها من مجابهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلديّن في إطار تحقيق الأمن والاستقرار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ بأن الاجتماع بين شكرى وجراهام يأتي استمراراً لمقابلات وزير الخارجية مع الأعضاء البارزين بالكونجرس الأمريكي أثناء زيارته لواشنطن.

‏‎ وأضاف متحدث الخارجية أن السيناتور جراهام استمع لشرح شكري حول التطورات الإقليمية والرؤية المصرية لمعالجة الأزمات المختلفة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، والدور الذي تقوم به مصر لتعزيز الاستقرار والتوصل إلى حلول سياسية لسائر ملفات المنطقة، وكذا سبل مواجهة الدور التركي في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وأشار المتحدث إلى أن ملف سد النهضة حظى باهتمام خاص خلال المباحثات، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية للوصول إلى اتفاق يحافظ على مصالح كافة الدول المعنية؛ وهو الأمر الذي لم يتسن تحقيقه حتى الان نظراً لعدم تجاوب الجانب الإثيوبي.