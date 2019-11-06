وزير الخارجية السعودى: اتفاق الرياض يفتح صفحة جديدة فى تاريخ اليمن

قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودى، إن اتفاق الرياض جاء ليفتح صفحة جديدة فى تاريخ اليمن لينعم بالأمن والاستقرار والنماء والإعمار"، مؤكدا :"سنعمل على تحقيق اتفاق الرياض بمشاركة الأشقاء والأصدقاء.

وأضاف وزير الخارجية، فى بيان نشر على صفحته الرسمية بموقع

«تويتر» مساء الثلاثاء، أن سياسة المملكة هى تغليب الحوار والدفع بالحلول السياسية"، مشيرًا إلى أن "رعاية المملكة لاتفاق الرياض تفرضه العلاقات التاريخية والحرص على بلدٍ جارٍ وشقيق.

وشدد الوزير السعودى على أن أمن واستقرار المنطقة

أولوية يدركها المجتمع الدولى ونعمل على تحقيقه بمشاركة الأشقاء والأصدقاء، ومن هذا المنطلق كنا إلى جانب اليمن وما زلنا وسنظل.

وشهدت العاصمة الرياض، الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى، بحضور ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، وولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد.