العراق: انفجار بغداد نجم عن قنبلة صوتية قرب المتظاهرين

أعلن مصدر فى شرطة العاصمة العراقية بغداد، أن دوى الانفجار القوى الذى سمع ناجم عن قنبلة صوتية قرب جسر يحتشد عنده متظاهرون ضد الحكومة. قرب جسر يحتشد عنده متظاهرون ضد الحكومة. وأوضح المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الليلة، أن الانفجار لم يتسبب فى أى خسائر بشرية، مضيفا أنه تم سماع دوى الانفجار قرب منطقة الكرادة وسط العاصمة "بغداد".

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