السودان يعلن إطلاق أول قمر صناعى للأغراض العسكرية والاقتصادية

أعلن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان رئيس مجلس الأمن والدفاع، إطلاق أول قمر صناعى، للأغراض العسكرية والاقتصادية بالشراكة مع إحدى الدول الكبرى، بهدف تطوير البحث فى مجال الفضاء وامتلاك قاعدة بيانات واكتساب المعارف والعلوم الخاصة بالتقنيات الفضائية، إضافة إلى اكتشاف الموارد الطبيعية وخدمة الجوانب العسكرية فى السودان.

جاء ذلك خلال ترأس البرهان، مساء الثلاثاء، أول اجتماع لمجلس الأمن والدفاع السودانى.

من جانبه قال عضو مجلس السيادة الانتقالى الناطق باسم المجلس محمد الفكى - فى تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع - إن مجلس الأمن والدفاع السودانى عقد اليوم أول اجتماع له برئاسة رئيس مجلس السيادة، موضحا أن المجلس يتكون من رئيس وأعضاء مجلس السيادة، رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل، والمالية، ومدير عام جهاز المخابرات العامة.

وأضاف الفكى، أن المجلس تلقى تقريرا من رئيس مجلس السيادة، عن إطلاق القمر الصناعى

السودانى فى الفترة الماضية والذى يعمل فى الأغراض العسكرية والاقتصادية، لافتا إلى أن مثل تلك المعلومات لم تكن تكشف فى الفترة السابقة لكن فى ظل وصولنا إلى عصر جديد من الإعلان عن كافة المعلومات رأينا أن يتم الإعلان عن إطلاق القمر الصناعى السودانى، بالشراكة مع إحدى الدول الكبرى.

وأوضح أنه خلال الشهر المقبل ستكون إدارة هذا القمر بالكامل من السودان، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير البحث فى مجال صناعة الفضاء، وامتلاك قاعدة البيانات، واكتساب المعارف، والعلوم الخاصة بالتقنيات الفضائية، إضافة إلى الدعم فى كافة المجالات المهمة فى الفترة المقبلة، مثل استكشاف الموارد الطبيعية والمراقبة البيئية والرصد الزراعى.

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وأعرب عن أمله فى أن يساعد هذا القمر فى تكوين قاعدة

بيانات ضخمة يحتاج لها السودان وهو يبدأ عصرا جديدا، موضحا أن المعلومات عن القمر الصناعى تمت مناقشتها خلال اجتماع المجلس، إضافة إلى مناقشة عدة معلومات أخرى.

وأوضح أن المجلس وضع أجندة للاجتماع القادم تتكون من 4 قضايا رئيسية، وتم تشكيل لجنة من 5 أشخاص لوضع تصورات عبر بعض الأوراق، ستقدم للمجلس بعد 15 يوما.

وقال الفكى إن المجلس يعتبر تجربة جديدة على السودان، وفيه يعمل المدنيون جنبا إلى جنب مع العسكريين، لإدارة ومناقشة كافة القضايا الأمنية والدفاعية، التى لها ارتباط وثيق بالأوضاع السياسية، وانعكاس على الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح أن المجلس ناقش فى اجتماعه الأول، الأوضاع الاقتصادية، وتلقى تقريرا من وزير المالية إبراهيم البدوى، كما تلقى تقريرا من مدير المخابرات العامة الفريق أبو بكر دمبلاب، عن الأوضاع عامة فى السودان، والتى تشمل قطاعات مختلفة، إضافة إلى الأوضاع الميدانية فى الأحياء المختلفة، وكل ما يتعلق بالحراك الموجود حاليا فى الشارع السوداني.

وأشار الفكى إلى تلقى تقرير من هيئة الاستخبارات العسكرية عن مجمل التحركات العسكرية، ووجود وانتشار القوات العسكرية فى السودان، إضافة إلى وجود الحركات المسلحة، التى تجرى معها نقاشات مُفصلة ستفضى إلى اتفاق سلام فى القريب العاجل.