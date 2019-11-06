عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لجان عزل ترامب تستدعي موظفا كبيرا في البيت الأبيض

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الخليج 365

قالت لجان مجلس النواب الأمريكي التي تجري التحقيق الخاص بمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله، الثلاثاء، إنها طلبت من القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، الإدلاء بأقواله في الثامن من نوفمبر الجاري.



وقال رؤساء اللجان الثلاث، وهي لجنة الشئون الخارجية ولجنة المخابرات ولجنة الرقابة، في رسالة بعثوا بها إلى مولفاني "بناء على أدلة تم جمعها في التحقيق الخاص بالمساءلة والتغطية الإعلامية، نعتقد أن بحوزتكم معرفة مهمة مباشرة ومعلومات ذات صلة بالتحقيق".

Advertisements

ويتم التحقيق حاليا فيما إذا كان ترامب قد أمر بحجب قرابة 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الحاسمة لأوكرانيا لدفع رئيسها الجديد للتحقيق في قضية جو بايدن وابنه هانتر.

وفي وقت سابق، طالب ترامب بالكشف عن هوية الشخص الذي قدم معلومات دفعت بمجلس النواب إلى فتح تحقيق ضده بهدف عزله.

وجاء طلب ترامب في تغريدة وسط جهود مكثفة من أعضاء الكونجرس الجمهوريين للكشف عن هويه ذلك الشخص، مهاجمين مصداقيته.

وكان ذلك الشخص الذي وصف بأنه مسئول استخباراتي عمل سابقا في البيت الأبيض، أول من أثار مخاوف بشأن محاولة ترامب ممارسة ضغوط على أوكرانيا لدفعها لإجراء تحقيق في نجل منافسه الديموقراطي جو بايدن.