شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيس لـ الخليج 365 : الحوثي يصعد ويزرع الألغام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

اتهم المتحدث باسم جبهة الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيس، مليشيا الحوثي بعرقلة الجهود الأممية لتحقيق السلام ومواصلة التصعيد في مختلف الجبهات. وكشف عن محاولة تسلل 5 من خبراء الألغام أمس الأول لزراعة ألغام في الطرقات بمديرية التحيتا لكن الجيش الوطني تصدى لهم وقتلهم. وقال الدبيس في تصريح إلى "الخليج 365"، إن المليشيا لا تزال ترفض تحديد صلاحيات كل نقطة مراقبة والمسافات بين النقاط وإزالة الألغام وتمنع دخول الغذاء لضباط المراقبة في النقاط الخمس، متهما إياها بحفر الخنادق والدفع بتعزيزات كبيرة بشكل متواصل إلى الحديدة.

وطالب رئيس الفريق الأممي بالنزول إلى الأرض في مناطق التماس والضغط على المليشيا للالتزام بالاتفاق، لافتاً إلى أن الحكومة الشرعية قدمت الكثير من التنازلات فيما تواصل المليشيا تعنتها. وأوضح أن الحكومة طالبت بنشر نقاط مراقبة في مديريتي التحيتا وحيس لكنها لم تتلق أي موافقة فيما تستمر المليشيا في التصعيد في تلك المديريات بشكل عنيف.

من جهته، دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة الجنرال أبهيجيت جوها، الأطراف اليمنية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار على النحو المتفق عليه في اتفاق ستوكهولم.

وأدان في بيان أصدره أمس (الثلاثاء)، أي خروقات تحدث في المنطقة المتفق عليها، مؤكداً أن الأحداث الأخيرة كان لها تأثير سلبي على سُكان محافظة الحُديدة، وشدد على ضرورة التوقف عن تلك الممارسات وضبط النفس وتجنيب أي تصعيد للوضع ومواصلة دعم الجهود المستمرة للحفاظ على وقف إطلاق النار. وحث رئيس فريق المراقبين الأطراف اليمنية إلى دعم مهام المراقبة التي تقوم بها بعثته في الحديدة وتوفير حرية التنقل الضرورية لموظفي البعثة.