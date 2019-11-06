شكرا لقرائتكم بومبيو والجبير: يجب مواجهة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السعودية لدورها في التوصل لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وقال بومبيو بعد لقائه وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل الجبير إن اتفاق الرياض خطوة مهمة للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن.

وشدد بومبيو والجبير على ضرورة مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة كما ناقشا الوزيران بومبيو والجبير ملفات سوريا ولبنان والعراق.

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وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وأهميتها في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين، وخدمة الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما استعرض الجانبان، أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة حيالها.

كما التقى معاليه، بمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة بين البلدين الصديقين، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.