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مطالب برلمانية بخطة للاستفادة من مياه الأمطار فى الرقعة الزراعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد سعد تمراز، وضع خطة واستراتيجية لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، والسيول، فى الزراعة، على أن يتم تطبيق تجارب بعض الدول فى هذا الإطار ممن استطاعت أن تحقق نتائج فى هذا الصدد.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات مناخية كبيرة، وأن هذا الأمر يستوجب التنسيق بين وزارات التنمية المحلية، الإسكان، هيئة الأرصاد، والرى، والزراعة، للوقوف على وضع استراتيجية للاستفادة من هذه المياه فى رى الأراضى المستصلحة حديثا.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن قانون الموارد المائية والرى الجديد، يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى فى ظل محدوديتها، وتضمن بابا كاملا عن المياه الجوفية، وكيفية الحفاظ عليها وتعظيمها، وفصلا عن السيول والأمطار، وكيفية الاستفادة منها أيضا، فى إطار خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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