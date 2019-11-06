ليفربول يتخطى جينك بهدفين مقابل هدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق ليفربول الإنجليزي نظيره كي آر سي جينك البلجيكي بهدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفا ليفربول كل من اللاعبين جيورجينهو فاينالدوم وأليكس أوكسليد تشامبرلين، وفي المقابل سجل هدف جينك الوحيد اللاعب ميوانا ساماتا.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 9 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة الخامسة، في حين تجمد رصيد جينك عند نقطة واحدة وهو يقبع بالمركز الأخير.

مجريات المباراة:

سيطر ليفربول على مجريات اللقاء منذ بدايته، لكنه في تأخر في تشكيل خطورة على مرمى منافسه حتى الدقيقة 14، عندما فشل دفاع جنك في إبعاد تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليسرى أرسلها ميلنر، ليخطفها فينالدوم ويودعها من مسافة قريبة في سقف الشباك معلنا تقدم فريقه بهدف نظيف.

ووصلت عرضية تشامبرلين المقطوعة إلى أوريجي الذي بدوره مررها إلى ميلنر، فاختار الأخير التسديد في مكان وقوف الحارس كوكي بالدقيقة 21.

وأهدر كيتا فرصة مزدوجة لصاحب الأرض في الدقيقة 24، عندما استقبل كرة تشامبرلين في الناحية اليسرى ليطلق تسديدة تصدى لها كوكي وارتدت إلى الدولي الغيني الذي سدد في المرة الثانية ليردها المدافع ديوايست.

واحتفظ صلاح بالكرة قبل أن يمررها إلى المتحفز تشامبرلين الذي راوغ مرتين قبل أن يسدد في قدمي المدافع كويستا في الدقيقة 31.

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وتلقى ميلنر كرة في الناحية اليسرى، فأرسلها إلى صلاح الذي تقدم بها نحو منطقة الجزاء قبل أن يسدد من زاوية ضيقة بجانب في المرمى في الدقيقة 34.

وعلى غفلة من لاعبي ليفربول، تمكن الفريق البلجيكي من تحقيق التعادل في الدقيقة 40، عندما رفع هاينين كرة عرضية مميزة على رأس ساماتا الذي تابعها في مرمى الحارس أليسون بيكر.

وكاد جنك يتقدم بالنتيجة بعدها بثلاث دقائق، عندما تلقى هاينين تمريرة من دي نوري لكنه سدد بجانب القائم القريب.

واستقبل أوريجي تمريرة من كيتا، ففضل التسديد بمحاذاة القائم البعيد في الدقيقة 44، قبل أن يجرب ألكسندر-أرنولد حظه بتسديدة مرت بجانب القائم الأيسر في الوقت بدل الضائع.

وأنقذ الحارس كوكي مرماه من تسديدة أوريجي المركزة في الدقيقة 49، قبل أن يستقبل صلاح الكرة داخل منطقة الجزاء، ويمررها وسط الحصار إلى تشامبرلين الذي سدد من لمسة واحدة كرة أرضية قوية سكنت المرمى في الدقيقة 53.

وتخلص صلاح من المدافع ديوايست قبل أن يسدد كرة لم يجد كوكي صعوبة في إيقافها بالدقيقة 59، وسيطر الحارس أليسون على محاولة ديوايست في الدقيقة 61، وارتدت تسديدة فينالدوم من المدافع كويستا إثر تمريرة من صلاح في الدقيقة 63.

ومال اللعب إلى الهدوء في ظل تواصل سيطرة ليفربول على الكرة، وأجرى الفريق الإنجليزي تبديلا مزدوجا بالدقيقة 75، عندما أشرك ماني وأندي روبرتسون مكان تشامبرلين وكيتا.

وأضاع جنك فرصة معادلة النتيجة في الدقيقة 81، عندما مر دي نوري من الناحية اليسرى، قبل أن يوجه كرة إلى هاينين الذي سددها مركزة تألق أليسون في إبعادها، لينتهي اللقاء بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف.