تعادل مثير بين تشيلسي وأياكس أمستردام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افترق فريقا تشيلسي الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي بتعادل مثير بأربعة أهداف لكل منهما، ضمن أحداث المجموعة الثامنة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز رباعية تشيلسي كل من اللاعبين جورجينهو (هدفان)، سيزار ازبيليكويتا ورييس جاميس، وفي المقابل سجل رباعية أياكس كل من اللاعبين تامي أبراهام (ذاتي)، كوينسي بروميس، كيبا اريزابالاغا (ذاتي) ودوني فان دي بيك.

وبهذا التعادل رفع أياكس أمستردام رصيده من النقاط إلى 7 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثامنة بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الثاني.

مجريات المباراة:

لم يحتج أياكس لأكثر من دقيقتين ليفتتح التسجيل، بعدما نفذ بروميس مخالفة، من على حدود منطقة الجزاء، لمست قدم أبراهام مسجلًا بالخطأ في مرماه.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط، تحصل تشيلسي على ركلة جزاء، إثر تعرض بوليسيتش للإعاقة من قبل تاجليافيكو، ونفذها جورجينيو بنجاح في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 13، سجل أبراهام الهدف الثاني لتشيلسي، قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.

وواصل بروميس تألقه، بعدما تلقى عرضية متقنة من زياش، داخل منطقة الجزاء، ليسدد رأسية سكنت شباك كيبا، مسجلًا الهدف الثاني لأياكس في الدقيقة 20.

وفرض زياش الصمت على ملعب ستامفورد بريدج، في الدقيقة 35، بعدما أحرز الهدف الثالث (3-1)، من مخالفة مباشرة إلى جوار الركلة الركنية، نفذها بصورة مباغتة تجاه المرمى لتصطدم في القائم، ومن ثم وجه كيبا، لتجد طريقها إلى الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى فرانك لامبارد، مدرب البلوز، التبديل الأول بنزول رييس جيمس، على حساب ألونسو.

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ومع اندفاع تشيلسي للهجوم، تمكن أياكس من تسجيل الهدف الرابع، في الدقيقة 55، بعدما تلقى فان دي بيك عرضية أرضية في منطقة الجزاء، ليسدد مباشرة في شباك كيبا، الذي لم يتحرك.

ودفع لامبارد بهودسون أودوي على حساب مونت، في الدقيقة 60.

وقلص البلوز الفارق بتسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 63، بعدما تلقى أزبيلكويتا تمريرة سحرية من أبراهام، أمام الشباك الخالية من حارسها.

وانقلبت الأمور في الدقيقة 68، بعدما أشهر حكم المباراة جيانلوكا روكي، البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء، في وجه مدافع أياكس، بليند، بعد تدخله العنيف على أبراهام.

كما عاد الحكم إلى تقنية الفار، ليطرد فيلتمان مدافع أياكس الآخر، بالبطاقة الصفراء الثانية، بعد لمسه الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، محتسبًا ركلة جزاء نفذها جورجينو من جديد في الشباك، بالدقيقة 71.

واستغل تشيلسي النقص العددي لأياكس، ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 74 عبر البديل جيمس، الذي استغل كرة مرتدة من العارضة ليسدد مباشرة في شباك أونانا.

وسجل تشيلسي الهدف الخامس عبر أزبيلكويتا، في الدقيقة 78، قبل أن يتم إلغاؤه بفضل تقنية الفار، للمس أبراهام الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 88 سدد أبراهام رأسية قوية، تصدى لها أونانا.

وبعدها بدقيقة صوب أودوي كرة، من على حدود منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم بقليل.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، سدد باتشواي كرة من داخل منطقة العمليات، مرت بجوار القائم أيضا، لتنتهي المباراة بالتعادل (4-4).