عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنسيق مصري ألماني قبيل انعقاد مؤتمر برلين بشأن ليبيا

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الخليج 365

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مستشار الأمن القومي الألماني "يان هاكر" آخر تطورات الأزمة الليبية وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.



وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية إن اتصالا أجراه (هاكر)، الإثنين، بوزير الخارجية المصري تناول الترتيبات الجارية حالياً لعقد مؤتمر برلين الخاص بالشأن الليبي.

Advertisements

يأتي الاتصال في إطار التنسيق المشترك بين القاهرة وألمانيا مع اقتراب عقد مؤتمر برلين الخاص بحل الأزمة الليبية والذي تقرر عقده في النصف الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل حسب تصريحات صحفية للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وشهدت القاهرة الأسبوع الماضي لقاء جمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بوزير الخارجية الألماني هايكو ماس وتضمن اللقاء الذي ضم وزير الخارجية المصري والسفير الألماني بالقاهرة الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا.

وحسب السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية ويحد من التدخلات الخارجية.

وتقرر عقد مؤتمر للدول المعنية بالشأن الليبي في برلين بإعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في أغسطس/آب الماضي عزم بلادها عقد لقاء دولي من أجل استقرار ليبيا الذي وصفته بالمهم لمستقبل المنطقة، داعية إلى ضرورة توحيد موقف أوروبي بشأن الأزمة الليبية وتقديم الدعم الدولي لعمل البعثة الأممية للدعم في ليبيا لجمع اللاعبين الإقليميين والدوليين وتوحيد رؤيتهم تجاه ملفات منع تدفق الأسلحة إلى ليبيا والمحافظة على توحيد المؤسسة الوطنية للنفط إضافة لملف الهجرة.