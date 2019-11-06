عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا: إيران تسير في الاتجاه الخطأ وسنواصل الضغط عليها

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الخليج 365

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن توسع إيران في أنشطة تخصيب اليورانيوم تحديا لالتزاماتها النووية الأساسية "خطوة كبيرة في الاتجاه الخطأ".



وجاء هذا بعد إعلان إيران، الثلاثاء، أنها ستبدأ الأربعاء الخطوة الرابعة في خفض التزاماتها تجاه الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع الدول الكبرى.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني: "إيران ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء اتخاذ خطوتها الرابعة، عبر ضخ الغاز في منشأة فوردو".

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وتابع المتحدث الأمريكي في بيان: "نؤيد تماما اضطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورها المستقل في التحقق من الأنشطة الإيرانية ونتطلع لأن تكشف الوكالة عن أي تطورات".

وانسحبت واشنطن، العام الماضي، من الاتفاق النووي الذي وافقت إيران بموجبه على الالتزام بقيود على برنامجها النووي في مقابل الوصول إلى شبكة التجارة الدولية.

ووصف ترامب حينها الاتفاق النووي الإيراني بالكارثي والسيئ؛ حيث أعاد فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد طهران بهدف تغيير سياستها العدائية إقليميا ودوليا.

وترغب الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق أفضل وأكثر شمولا مع إيران عبر الجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة معها، في حين عبّر الرئيس الأمريكي، في تصريحات صحفية، عن رضاه إزاء مساعي ماكرون لخفض التوتر مؤخرا.