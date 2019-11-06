شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: توسع إيران في تخصيب اليورانيوم خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس (الثلاثاء) إن توسع إيران في أنشطة تخصيب اليورانيوم تحديا لالتزاماتها النووية الأساسية «خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ»، وذلك بعدما أعلنت طهران أنها ستبدأ في ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو للتخصيب.

وقال المتحدث في بيان «نؤيد تماماً اضطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورها المستقل في التحقق من الأنشطة الإيرانية ونتطلع لأن تكشف الوكالة عن أي تطورات».