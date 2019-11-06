شكرا لقرائتكم طائرات مسيرة تركية تهاجم صوامع للحبوب شمال سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب والقوات التركية من جانب آخر في منطقة الصوامع بناحية عين عيسى، تزامنا مع هجوم بطائرات مسيرة تابعة للقوات التركية على صوامع شركراك، بالتزامن مع قصف للقوات التركية استهدف صوامع قرية “شركراك” في ناحية عين عيسى، في محاولة من جانب القوات التركية والفصائل الموالية لها للسيطرة على صوامع القمح.

وقالت مصادر لـ"المرصد السوري" بأن القصف استهدف إحدى سيارات الإسعاف التي تعمل على إخلاء الجرحى.

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وفي وقت سابق قتل اثنين من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب آخر، خلال القصف المكثف الذي استهدف محور أبو راسين-تل تمر.

فيما قامت طائرات تركية لا يعلم ما إذا كانت مسيرة أم حربية، لا تزال تحوم في أجواء مناطق ريف تل تمر وبلدة أبو راسين وريفها، وتستهدف تحركات قوات سوريا الديمقراطية، منذ مساء يوم أمس وحتى الآن.

يذكر أن تعداد القتلى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية والمجالس العسكرية وقوى الأمن الداخلي جراء قصف جوي وبري تركي واشتباكات مع القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ بدء العملية العسكرية التركية عصر الأربعاء إلى 297، فيما وثق "المرصد السوري" مقتل 24 عناصر من قوات النظام وإصابة آخرين جراء استهداف صاروخي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على محاور شمال غرب منبج وشرق بلدة عين عيسى في مواقع انتشار قوات النظام. بينما بلغ تعداد قتلى الفصائل السورية الموالية لـ”أنقرة” وقتلى الخلايا الموالية لتركيا خلال استهدافات واشتباكات مع “قسد” خلال الفترة ذاتها إلى 240 من بينهم 21 من خلايا موالية لـ”أنقرة” قتلوا في اشتباكات مع “قسد”، بالإضافة إلى مقتل 10 جنود أتراك حتى الآن خلال الاشتباكات والاستهدافات وسط معلومات عن قتلى أتراك آخرين على الحدود، كما أن تعداد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة.