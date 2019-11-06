شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة: "اتفاق الرياض" خطوة لتسوية النزاع في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، خطوة مهمة في الجهود الرامية للتوصّل الى تسوية سلمية للنزاع في اليمن.

وعَبِّرَ غريفثس، في بيان - تلقت "العربية. نت" نسخة منه-، عن امتنانه للمملكة العربية السعودية لتوسّطها الناجح من أجل إبرام هذه الاتفاقية ولجهودها الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دون كلل أو ملل.

وأضاف "أهنئ حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي على توصلهما لاتفاق يرسم ملامح المرحلة المقبلة".

وتابع" إنَّ توقيع هذه الاتفاقية يُمثِّل خطوة مهمة في جهودنا الجماعية الرامية الى التوصّل الى تسوية سلمية للنزاع في اليمن، كما أن الإصغاء إلى أصحاب العلاقة الجنوبيين المعنيين غاية في الأهمية للجهود السياسية المبذولة لإحراز السلام في البلاد".

كما عبر المبعوث الأممي، عن أمله أن تعزز هذه الاتفاقية الاستقرار في عدن وتوطده في المحافظات المحيطة بها وتنعكس تحسيناً في حياة المواطنين اليمنيين.

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وقد جرى مساء الخميس في العاصمة السعودية التوقيع على اتفاق "الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي،

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور ولي عهده الامير محمد بن سلمان وولي عهد ابوظبي محمد بن زايد.

وينص الاتفاق على التزام الطرفين بتفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بهذا الاتفاق وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني بهذا الاتفاق.

نبذ التمييز المناطقي

كما تنص على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الثالث بهذا الاتفاق والالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام.

ويلتزم الطرفان بإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وتنص الاتفاقية على تشكيل لجنة تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته ومشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

