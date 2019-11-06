خارجية أميركا: توسيع نشاطات تخصيب اليورانيوم الإيراني خطوة في الاتجاه الخاطئ

إتهمت ​الخارجية الأميركية​ ​إيران​ بممارسة "الإبتزاز النووي"، مشيرة الى أن "توسيع نشاطات تخصيب اليورانيوم الإيراني "خطوة في الاتجاه الخاطئ". وشددت الخارجية في بيان على "أننا ندعم أي تحقيق مستقل للوكالة الذرية الدولية في إيران"، مؤكدة "أننا سنواصل الضغوط على إيران حتى تتخلى عن أفعالها المزعزعة للاستقرار".

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