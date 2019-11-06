جيش فرنسا يعلن مقتل الرجل الثاني في "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" في منطقة الساحل

أعلنت وزيرة ​الجيوش الفرنسية​ ​فلورانس بارلي​ أن ​القوات​ الفرنسية المنتشرة في مالي قتلت مطلع تشرين الأول أبا عبد الرحمن المغربي، الرجل الثاني في "جماعة نصرة ​الإسلام​ والمسلمين" التابعة ل​تنظيم القاعدة​. وأوضحت أن "الجهادي الذي يعتبر المرشد الروحي للجماعة، قتل ليل 8-9 تشرين الأول في مالي في عملية فرنسية جرت بالتعاون مع القوات المالية"، مشيرة الى أن "أبا عبد الرحمن المغربي كان ثاني أخطر إرهابي ملاحق في منطقة الساحل لا سيما من قبل الأميركيين، وكان التحق بتنظيم القاعدة في بلاد ​المغرب الإسلامي​ في عام 2012".

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