رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يعلن إطلاق أول قمر صناعي لبلاده

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي ​السوداني​ الفريق أول ركن ​عبد الفتاح البرهان​ أنّ ​الصين​ أطلقت مؤخراً قمراً اصطناعياً هو الأول على الإطلاق الذي تمتلكه بلاده ويرمي لتطوير معارفها العسكرية والاقتصادية والفضائية.

ووخلال ترؤّسه في ​الخرطوم​ اجتماعاً ل​مجلس الأمن​ والدفاع أوضح أنه تم "إطلاق قمر صناعي للأغراض العسكرية والاقتصادية بالشراكة مع إحدى الدول الكبرى"، مشيرا الى أن "​القمر​ الصناعي يهدف إلى تطوير البحث في مجال ​الفضاء​ وامتلاك قاعدة بيانات واكتساب المعارف و​العلوم​ الخاصة بالتقانات الفضائية اكتشاف الموارد الطبيعية وخدمة للجوانب العسكرية بالبلاد".