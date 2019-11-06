شكرا لقرائتكم خبر عن "الغد": نرحب بمبادرة الوفد لتشكيل تحالف ليبرالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أن التحالف الليبرالى الذى أعلن عنه المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد يمثل خطوة جادة لطالما انتظرناها طويلا خلال الفترة الماضية، إذ يجب أن يكون لدينا حزبين أو ثلاثة أقوياء يعبرون عن مختلف فئات المجتمع المصرى.

و أضاف موسى، أن الأهم فى القضية أن تتمثل أيدلوجية التحالف الجديد فى المعارضة الوطنية البناءة، أى المعارضة التى تقف إلى جوار الدولة لا يكون فيها مجرد نقد لأداء الحكومة وإنما تقدم حلولا لما تنتقده فى أدائها.

وأكد موسى، أن حزب اليسار يمثله التجمع فقط وبالتالى لن نستطيع عمل ثلاثة تحالفات كاملة بين اليمين والوسط واليسار، لكن هناك أحزاب يجب أن تحدد موقفها من هذا التحالف مثل أحزاب مستقبل وطن والمصريين الأحرار وغيرها.

كان بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد أطلق مبادرة جديدة لتشكيل تحالف لبيرالى يضم الوفد وباقى الأحزاب الليبرالية.