شكرا لقرائتكم خبر عن "أزمة جديدة فى قطر".. بيع أسلحة الجيش فى السوق السوداء بالدوحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن مخازن السلاح فى أكثر من سلاح للجيش شهدت اختفاء عدد كبير من الأسلحة والذخيرة والأسلحة الخفيفة، لتكشف عن وجود مافيا سلاح داخل الجيش تقوم ببيع السلاح للمواطنين فى السوق السوداء بأسعار باهظة الثمن.
وأشار موقع قطريليكس، إلى أن جهات رقابية فتشت على الأسلحة الموجودة في مخازن تابعة للجيش خشية أن يكون تم بيع عدد كبير من الأسلحة والذخائر للمواطنين من أجل تحقيق أرباح خيالية جراء ذلك الأمر.
وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن تنظيم الحمدين دأب على إرسال عدد ضخم من الأسلحة الخاصة بالجيش إلى العناصر الإرهابية في العاصمة الليبية طرابلس؛ حيث تم اكتشاف عدد كبير من السفن المحملة بالسلاح ومرسلة إلى فايز السراج في طرابلس الذي يقوم بتوزيعها على الجماعات الإرهابية التي تحميه.
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