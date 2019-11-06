جونسون يحث ترامب على رفع الرسوم عن السلع البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن/واشنطن - (د ب أ):
دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رفع الرسوم عن السلع البريطانية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لمكتب جونسون ليل الثلاثاء/الأربعاء.
كما دعا جونسون الرئيس الأمريكي إلى عدم فرض رسوم على صادرات السيارات، وذلك قبيل قرار مرتقب بشأن فرض رسوم إضافية.
وأكد البيت الأبيض في بيان منفصل أن ترامب وجونسون تحدثا بشأن التجارة وحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأضاف البيان أن ترامب شدد على ضرورة توفير الدول الأعضاء بالناتو النفقات الدفاعية اللازمة للحلف.
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