محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة الأمن، تشكيل عصابي ضم عاطل ومدير عيادة، تخصصوا في استقطاب المواطنين وحثهم على بيع أعضائهم البشرية في القليوبية.
وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن معلومات وردت لأجهزة الأمن، مفادها قيام شخصين (عاطل، ومدير عيادة أحد الأطباء) باستقطاب الأشخاص وحثهم على بيع أعضائهم البشرية "كلى" مقابل مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد رغبتهم بالتبرع.
وأكدت التحريات، إجراء عملية النقل بأحد المستشفيات، وقيام العاطل بإيواء المجنى عليهم بمحل إقامته بقسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية، لحين الانتهاء من إجراء العمليات.
وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط العاطل وبمواجهته اترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع مدير العيادة "هارب".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتكثيف الجهود لضبط الهارب والعرض على النيابة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجارة الأعضاء البشرية بالقليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.