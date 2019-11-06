ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجارة الأعضاء البشرية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، تشكيل عصابي ضم عاطل ومدير عيادة، تخصصوا في استقطاب المواطنين وحثهم على بيع أعضائهم البشرية في القليوبية.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن معلومات وردت لأجهزة الأمن، مفادها قيام شخصين (عاطل، ومدير عيادة أحد الأطباء) باستقطاب الأشخاص وحثهم على بيع أعضائهم البشرية "كلى" مقابل مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد رغبتهم بالتبرع.

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وأكدت التحريات، إجراء عملية النقل بأحد المستشفيات، وقيام العاطل بإيواء المجنى عليهم بمحل إقامته بقسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية، لحين الانتهاء من إجراء العمليات.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط العاطل وبمواجهته اترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع مدير العيادة "هارب".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتكثيف الجهود لضبط الهارب والعرض على النيابة.