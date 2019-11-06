إعادة فتح مكتب مصر للطيران في العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أشرف سويلم أعلن مجلس مدينة العريش إعادة فتح مكتب مصر للطيران ودخوله حيز العمل، بعد فترة توقف دامت سنوات. وأعلن مجلس المدينة، في بيان رسمي، بدء تلقي طلبات الحجز للراغبين في السفر للخارج، بمقر الشركة في حي ضاحية السلام بدائرة قسم أول العريش. ​

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