مواقع أردنيّة : مسؤول سعودي يسلّم رغد صدام حسين دعوة لحضور مؤتمرٍ بشأن العراق

أفادت مواقع إخبارية أردنية اليوم، الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، بأن السفير السعودي في عمان إلتقى برغد صدام حسين وسلمها دعوة لحضور مؤتمر بشأن العراق يعقد في الرياض.

ونقلت هذه المواقع عن مصدر مطلع قوله إن "لقاء جمع كلا من رغد صدام حسين والسفير السعودي في الأردن خالد بن فيصل آل سعود، وذلك بغرض إستعراض التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة العراقية".

وأضاف المصدر أن "السفير السعودي سلم رسالة دعوة إلى رغد صدام حسين لزيارة المملكة العربية السعودية والحضور في مؤتمر (العراق.. آفاق مستقبلیة) المزمع عقده في الرياض في الشهر القادم"، مشيرا إلى أن "السفير أعرب عن قلق وأسف المملكة العربية السعودية من مسار الأحداث في العراق".