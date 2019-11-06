استقال أربعة صحفيين من جريدة ”الأخبار“ اللبنانية القريبة من حزب الله؛ احتجاجًا على مقاربة الصحيفة للتحركات الشعبية ضد الطبقة الحاكمة التي تجتاح لبنان، للأسبوع الثالث على التوالي.
وأعلن الصحافيون الأربعة على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تباعًا، استقالاتهم من الصحيفة التي تعتمد موقفًا ناقدًا إلى حد ما للتظاهرات المطالبة بتغيير الطبقة السياسية؛ احتجاجًا على فسادها وعجزها عن حل المشاكل المعيشية، تبلور خصوصًا بعد موقف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي حذر من تورط جهات خارجية في الحراك.
وأعلنت الصحافية صباح أيوب، مسؤولة قسم الرأي، الثلاثاء، على حسابها على موقع ”تويتر“، استقالتها ”لتراكم أسباب آخرها أداء الجريدة في تغطية انتفاضة 17 تشرين الشعبية“.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب موقفها من التظاهرات.. استقالة 4 صحفيين من جريدة "الأخبار" القريبة من حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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