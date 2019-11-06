نيجيريا / الشرطة تطلق سراح 259 شخصًا كانوا محتجزين

وكالات - قال متحدث بإسم الشرطة النيجيرية اليوم، الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، إن الشرطة أطلقت سراح 259 شخصا كانوا محتجزين في مركز إعادة تأهيل إسلامي في مدينة إبادان بجنوب غرب البلاد. وقال المتحدث بإسم شرطة ولاية أويو إن الشرطة داهمت المنشأة أمس الإثنين وأضاف "أمس تم إطلاق سراح 259 شخصا"، مشيرا إلى أنهم كانوا محتجزين في مبنى وكان بعضهم مقيدا بالسلاسل. وأُطلق سراح ما يفوق ألف شخص من مثل تلك المراكز على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

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