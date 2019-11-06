الحكام العرب يدعمون توحيد الصف اليمني بعد اتفاقية الرياض .. ماذا قالوا

- السيسي: اتفاق الرياض خطوة عظيمة لحل الأزمة اليمنية

- محمد بن سلمان يشيد بإستجابة الرئيس اليمني لأجل إحلال السلام

- نائب وزير الدفاع السعودي: تفاق الرياض جاء تتويجا لجهود المملكة

- الكويت تشيد بدور السعودية حول اتفاق الرياض

- بن زايد: جهود كبيرة قامت بها السعودية لتوحيد الصف اليمني.

- أبو الغيط: اتفاق الرياض خطوة مهمة للحفاظ علي التراب اليمني.

- البرلمان العربي: السعودية تقطع الطريق أمام أعداء الشعب اليمني

- رئيس مجلس النواب اليمني: نرفع للسعودية القبعات

نجحت السعودية، اليوم الثلاثاء، في إتمام مراسم توقيع إتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا، والمجلس الإنتقالي الجنوبي، علي خلفية تمرد الأخير منذ قرابة الثلاث أشهر، وسيطرتهم علي العاصمة المؤقتة عدن.

وفيما يلي نعرض أبرز ما قيل من حكام الدول العربية عن توقيع الاتفاقية:

السيسي: اتفاق الرياض خطوة عظيمة لحل الأزمة اليمنية

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن سعادته، بتوقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى.

وقال الرئيس السيسى، اليوم، على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"تابعت بسعادة بالغة مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى، وذلك برعاية كريمة للملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وفى حضور ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، وولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد، ذلك الاتفاق يعد بمثابة خطوة عظيمة فى مسار حل الأزمة اليمنية، ويعزز من وحدة اليمن الشقيق، ويرسخ للاستقرار والسلام فى المنطقة".

محمد بن سلمان يشيد بإستجابة الرئيس اليمني لأجل إحلال السلام

أشاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باستجابة الرئيس اليمني لجهود المملكة للتوصل إلى هذا الاتفاق من أجل إحلال السلام في اليمن، على حد وصفه، معربًا عن أمله في أن يكون اتفاق الرياض بداية الاستقرار والخير في اليمن.

وأكد بن سلمان، الذي تقود بلاده تحالف دعم الحكومة الشرعية في اليمن، استمرار جهود بلاده

في إحلال السلام في اليمن، مشيرًا إلى أهمية التوصل إلى حلول.

نائب وزير الدفاع السعودي: تفاق الرياض جاء تتويجا لجهود المملكة

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إن اتفاق الرياض يأتي تتويجا لجهود المملكة التي قادها ولي العهد لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

الكويت تشيد بدور السعودية حول اتفاق الرياض

هنأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، العاهل السعودي بمناسبة توقيع اتفاق الرياض بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشاد أمير الكويت، بعد توقيع اتفاق الرياض بدور السعودية في التقريب بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

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بن زايد: جهود كبيرة قامت بها السعودية لتوحيد الصف اليمني.

علق الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال بن زيد في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" :"أثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية في توحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى اتفاق الرياض"، متمنيا أن يعم الخير والسلام ربوع اليمن وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية.

أبو الغيط: اتفاق الرياض خطوة مهمة للحفاظ علي التراب اليمني.

رحب أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي والذي يعد خطوة مهمة للحفاظ على تكامل التراب اليمني، وللحيلولة دون انزلاق البلد نحو المزيد من الانقسام والتفكك.

وأشار أبو الغيط، في بيان صحفي، الى أن السعودية قامت بدورٍ مهم ومُقدَر في رعاية الاتفاق ودفع الأطراف اليمنية إلى مائدة التفاوض.

ولفت أمين عام الجامعة العربية، الى

البرلمان العربي: السعودية تقطع الطريق أمام أعداء الشعب اليمني

أن اتفاق الرياض يُعطي إشارة على إمكانية التوافق بين الأطراف اليمنية من أجل تجنب الحرب والانقسام، مُضيفاً أن الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وتكامل ترابه الوطني هي أهدافٌ تحظى بتأييد ودعم كافة الأطراف الحريصة على مستقبل اليمن وشعبه.

ثمن الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي عالياً نجاح جهود المملكة العربية السعودية في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي..

وأكد السلمي، في بيان له، إن الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة العربية السعودية للتوصل لهذا الاتفاق الهام تعبر عن حرصها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لدعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، وتأكيداً عملياً على الدور البناء الذي تلعبه المملكة العربية السعودية حفظاً للدماء وتوحيداً للصف وجمعاً للكلمة لقطع الطريق أمام أعداء الشعب اليمني..

وشدد رئيس البرلمان العربي على إن الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة واتمام هذا الاتفاق الهام بين أبناء الشعب اليمني الشقيق، يؤكد مواقف المملكة الحاسمة والراسخة والدور القيادي والمحوري لها في ظل المرحلة الدقيقة التي يشهدها العالم العربي من تحديات ومخاطر جسيمة، وحرصها على وحدة الصف وتوحيد المواقف العربية والإسلامية ونبذ الخلافات والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والاسـلامية، مشيداً بالدور الإيجابي الذي قامت به دولة الامارات العربية المتحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق الهام..

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رئيس مجلس النواب اليمني: نرفع للسعودية القبعات

قال سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب اليمني، إن:" تحية شكر وتقدير وإجلال وإكبار للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والأشقاء في دولة الامارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد الذين صنعوا مع اليمنيين اليوم اعظم إنجاز بتوقيع اتفاق الرياض، والشكر موصول للأميرين محمد وخالد بن سلمان على جهودهم الجبارة للوصول الى الاتفاق وصبرهم الطويل في مختلف مراحل إعداده".

وأضاف البركاني، عبر بيان نشر، علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن :" وإنا إذ نرفع لأولئك القادة القبعات والشكر والثناء والعرفان من أبناء شعبنا على هذا الإنجاز العظيم الذي اشرأبت اليه أعناق اليمنيون طيلة الفترة الماضية وتحقق اليوم بفضل جهود الرجال العظماء وفي مقدمتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".