الكويت ترحب باتفاق الرياض

رحبت دولة الكويت الثلاثاء بالتوقيع على (اتفاق الرياض) بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يعد "ركيزة اساسية للحفاظ على سيادة اليمن وتحقيق وحدته وصلابة موقفه".
واشادة مصدر مسئول في وزارة الخارجية بـ"الجهود الكبيرة والمقدرة" التي قامت بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد المملكة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان في قيادة المفاوضات وضمان نجاحها.
واعرب المصدر عن الامل في ان يشكل اتفاق الرياض مدخلا إلى الحل السياسي المنشود بما يحفظ استقرار اليمن وامن المنطقة.
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