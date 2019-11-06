محمد بن سلمان يلتقي هادي ومحمد بن زايد والزبيدي

اجتمع ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، أمس، بكل من ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، أمس، كل على حدة.

وبحث الأمير محمد بن سلمان مع الشيخ محمد بن زايد تطورات الأحداث والمستجدات على الساحة اليمنية، والتأكيد على أهمية الجهود التي بذلت للتوصل إلى اتفاق الرياض، بما يحقق أمنها واستقرارها.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.

جهود

كما اجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، واستعرضا تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، مثمنا الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

حضر الاجتماع، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.

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كما حضره من الجانب اليمني نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة اليمنية.

تقدير

اجتمع ولي العهد كذلك مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، واستعرضا المستجدات على الساحة اليمنية، مقدرا ما بذل للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

حضر الاجتماع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.