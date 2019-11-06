مقتل 7 متظاهرين ورجل أمن في احتجاجات العراق

في الوقت الذي يواصل فيه المحتجون إغلاق ميناء أم قصر في البصرة، أعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان عن سقوط قتيلين على الأقل بأحداث أم قصر في البصرة، في حين أقدمت السلطات العراقية مرة أخرى، أمس، على قطع شبكة الإنترنت بالكامل في بغداد وجنوب البلاد قبل إعادة الخدمة بعد انقطاعها ساعات في أغلب المناطق العراقية.

ودخلت الاحتجاجات الداعية إلى «إسقاط النظام» شهرها الثاني، بعد ساعات من مواجهات قرب مقار حكومية في العاصمة وسط تخوف من الدخول في دوامة عنف، بينما اتسمت الموجة الأولى من الاحتجاجات بين الأول والسادس من أكتوبر بتواجد قناصة على أسطح مبان استهدفوا المتظاهرين، لكن هويتهم لا تزال مجهولة بالنسبة إلى السلطة، التي أعادت إلى الأذهان تلك المرحلة بقطعها مجدداً للإنترنت في بغداد وجنوب البلاد ليلاً.

غلق الميناء

وفي بغداد، استخدمت القوات الأمنية، الإثنين، الرصاص الحي ضد متظاهرين احتشدوا قرب مقر تلفزيون «العراقية» الحكومي في وسط بغداد،بينما أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على الطريق المؤدية إلى السفارة الإيرانية.

وفي محافظة البصرة الغنية بالنفط، جنوب العراق، يواصل متظاهرون منذ أيام عدة غلق الطريق المؤدية إلى ميناء أم قصر، أحد المنافذ الحيوية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية للبلاد، حيث غادرت غالبية السفن التجارية من دون أن تتمكن من تفريغ حمولتها.

تطورات سياسية

وفي إطار المشاورات السياسية، التقى الرئيس العراقي برهم صالح في مدينة أربيل، كبار المسؤولين في إقليم كردستان العراق، مما يشير إلى القلق حيال إمكانية التصعيد، بعد أن تركز غضب المتظاهرين الذين يطالبون بـ»إسقاط النظام» خلال الأيام الماضية على إيران.

ميناء أم قصر

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وأكد مراسلون أن المتظاهرين العراقيين سيطروا بشكل شبه كامل على ميناء أم قصر في البصرة، بينما هدد المعتصمون برفع سقف التظاهرات باعتصامات جديدة بالقرب من المنشآت النفطية والمناطق الحيوية كورقة ضغط على الحكومة المركزية من أجل الدفع بها نحو الاستقالة، بينما أعلن شيوخ العشائر تأييدهم للمطالب.

وقال المرصد العراقي، إن السلطات العراقية نفذت حملة اعتقالات وصفها بـ»الكبيرة»، ليلة أمس، في منطقتي العلاوي والصالحية وسط بغداد، بينما ذكرت مصادر عراقية أن صدامات دامية مع المتظاهرين والقوات الأمنية أدت لمقتل 7 متظاهرين، وإصابة آخرين بينهم رجل أمن.

تطورات المشهد العراقي

01 إغلاق ميناء أم قصر في البصرة وسقوط قتيلين فيها

02 قطع شبكة الإنترنت بالكامل لساعات ثم إعادتها

03 مقتل 7 متظاهرين وإصابة آخرين بينهم رجل أمن

04 الرئيس العراقي يلتقي كبار مسؤولي إقليم كردستان