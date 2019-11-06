أطراف عربية ودولية تثمن جهود السعودية في اتفاق الرياض

- ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد: أتمنى أن يعم السلام ربوع اليمن، وأشيد بدور الرياض في التوصل إلى اتفاق بين فرقاء اليمن. - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح: يهنئ الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة توقيع اتفاق الرياض، ويثمن دور السعودية في تقريب وجهتي نظر الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي. - الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي: أثمن دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الجهود المبذولة للتوصل إلى الاتفاق. - المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث: Advertisements اتفاق الرياض خطوة مهمة للتوصل إلى تسوية سلمية في اليمن. - الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي: يشيد بنجاح جهود السعودية في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. - نائب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي: اتفاق الرياض خطوة لحل الأزمة اليمنية.



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