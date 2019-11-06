مناشدة الأونروا لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين

وطالبت قيادة فصائل المنظمة، في بيان بعد اجتماعها، أمس، في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة طرابلس اللبنانية، بتدخل دولي فوري لإغاثة اللاجئين في لبنان ومساعدتهم في تجاوز هذه المحنة التي يمرون بها.
وأكدت القيادة في بيانها أهمية بناء مؤسسات داخل المخيمات تسهم في رفع المعاناة وتوفير فرص عمل للشباب والسعي لدى الدول الشقيقة والصديقة لفتح سوق العمل أمام اللاجئين الفلسطينيين، وتوجهت بنداء إلى الدول المانحة والمنظمات الإنسانية لدعم مشاريع إنتاجية ودعم المشاريع القائمة داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
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