تظاهرات لبنان تغلق المؤسسات والمصارف والجيش يفتح طرقات

في الوقت الذي قام فيه محتجون، أمس، بإقفال المؤسسات العامة والدوائر الرسمية والمصارف في مدينة طرابلس، فتح الجيش وقوات الأمن اللبنانيين، أمس، أغلب الطرق التي كان المحتجون المناوئون للحكومة قد أغلقوها.

واندلعت في منطقة ذوق مصبح «شمالي بيروت» مشاجرات، أمس، عندما رفض بعض المتظاهرين التحرك وقد تم نقلهم بالقوة من الطريق الرئيسي الرابط بين بيروت وشمال لبنان، بينما اعتقلت القوات عدداً منهم، بينما أغشي على مسن محتج ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى.

مسيرات طلابية

وفي ظل الدعوات التي وجهت من إدارات المدارس الرسمية والخاصة في المدينة للطلاب لاستئناف الدراسة وفتح أبوابها بعد إقفال قسري بسبب الاحتجاجات، نظم عدد من التلاميذ مسيرة في بعض الشوارع الداخلية وصولاً إلى التقاطع الرئيسي حيث تقام الاحتجاجات منذ 3 أسابيع.

الإضراب العام

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ودخل الإضراب العام في لبنان يومه الثاني، وأكد المتظاهرون الاستمرار في التحرك بكافة الأشكال والأوقات والمواقع المناسبة وصولا إلى تحقيق كافة مطالبهم، بينما رفض بعض المتظاهرين، في بيان صدر عنهم، أمس، عودة أي من قوى وشخصيات المنظومة الحاكمة، في شكل الحكومة المصغرة.

استقالة صحفيين

من جهة أخرى، استقال أربعة صحفيين من جريدة «الأخبار» اللبنانية القريبة من حزب الله احتجاجاً على مقاربة الصحيفة التي تعتمد موقفا ناقدا إلى حد ما للتظاهرات المطالبة بتغيير الطبقة السياسية احتجاجا على فسادها وعجزها عن حل المشاكل المعيشية.