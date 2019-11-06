رفع حظر التجوال الليلي في بغداد رغم تواصل الاحتجاج

أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء الثلاثاء، رفع إجراءات حظر التجوال الليلي في العاصمة العراقية وذلك رغم استمرار الاحتجاجات.

وأوضحت القيادة، في بيان، أنه "تقرر رفع إجراءات حظر التجوال الليلي من بغداد بالكامل".

يأتي قرار رفع إجراءات حظر التجوال في الوقت الذي تشهد ساحة التحرير وسط بغداد توافدا كبيرا من المتظاهرين.

ويشهد العراق احتجاجات للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية ومحاربة الفساد وتوفير فرص عمل للشباب.

وعمت المظاهرات مدنا عراقية عدة. وسقط عشرات القتلى خلال الاحتجاجات. اقرأ أيضا... العراق.. المتظاهرون يسيطرون على ميناء أم قصر

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